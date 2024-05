Internautas resgatam polêmica com dançarinas ‘sem calcinha’ após Leonardo criticar show de Madonna

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 11:52 Para compartilhar:

O cantor Leonardo gerou polêmica nas redes sociais recentemente ao insinuar, em entrevista ao programa “Conceito Sertanejo”, que Madonna teria “praticado satanismo” em seu show no Rio de Janeiro.

“Tem muita coisa ali que é voltada para o Satanás, para o Diabo. É muita coisa errada, eu acho. É minha opinião. A performance da Madonna, a cantora, é demais, é maravilhosa. Agora, o contexto em si, com o satanismo junto… Eu sou cristão, então não gosto”, declarou o sertanejo.

Após a declaração polêmica, internautas relembraram a controvérsia das dançarinas do cantor, que se apresentam aparentemente sem calcinha. A informação já foi desmentida pelas artistas, que mostraram que dançam com uma calcinha bege no show de Leonardo. No entanto, a sensualidade envolvida no figurino não foi perdoada por internautas.

“Alguém relembra ao Leonardo a put*ria que foi o show dele. Não que eu tenha algo contra, só não dá para ser hipócrita”, escreveu o jornalista Guga Noblat.

“Mas gente, não é o show desse moço que se chama CABARÉ e tem um balé apenas de mulheres seminuas?”, questionou outro internauta.

Veja:

Kkkkk. Leonardo criticou a Madonna. Falou que o show dela foi satânico. Alguém relembra ao Leonardo a put@ria que foi o show dele, não que eu tenha algo contra, só não dá pra ser hipocrit@. pic.twitter.com/RkE01dic31 — GugaNoblat (@GugaNoblat) May 9, 2024

Leonardo criticou o show da Madonna dizendo que era uma suruba e coisa do satanás. Mas gente, não é o show desse moço que se chama CABARÉ e tem um balé apenas de mulheres seminuas? Nada contra o balé seminu, mas vai ser hipocrita assim lá na casa do c*ralho, né? pic.twitter.com/dEeA1v5bPE — Dantas (@Dantinhas) May 10, 2024

O cara teve 400 filhos, traiu 500 vezes, fez um monte de merda mas o erro é o show da Madonna. Geralmente são essas pessoas q criticam — João Schlickmann (@Joschlickmann) May 9, 2024

falar uma coisa sobre o Leonardo

o cara tem 6 filhos de 6 mulheres diferentes

o show dele se chama cabaré… álcool, sensualidade, sexo fora do casamento aí ele me diz “sou cristão”

sim meu caro, foi exatamente isso que Jesus ensinou pic.twitter.com/W7wPfGMnHH — Ton Prans (@tonprans) May 10, 2024