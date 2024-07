Polêmica cápsula suicida apelidado de “Tesla da eutanásia” será usada pela primeira vez

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/07/2024 - 1:28 Para compartilhar:

Uma cápsula suicida apelidada de “Tesla da eutanásia” será usada pela primeira vez.

Sarco, uma cápsula impressa em 3D, foi revelada no Festival de Design de Veneza em 2019. Ela supostamente oferece uma morte indolor em até 10 minutos após a entrada.

Ele funciona inundando a câmara com nitrogênio, o que reduz os níveis de oxigênio tão rápido que a pessoa lá dentro perde a consciência no primeiro minuto. A pessoa então terá uma morte “pacífica, até eufórica” em 10 minutos, de acordo com o site da empresa.

O dispositivo de aparência futurista desenvolvido por um grupo pró-eutanásia tem como objetivo reduzir a dependência de uma pessoa em relação a médicos e organizações de assistência ao suicídio e oferecer uma opção alternativa aos métodos legais existentes.

O suicídio assistido voluntário é legal na Suíça, no entanto, o Artigo 115 do Código Penal Suíço afirma que a assistência ao suicídio é um crime cometido por motivos “egoístas”.

“Quem, por motivos egoístas, induzir outra pessoa a cometer suicídio ou auxiliá-la nisso, será confinado na penitenciária por não mais de cinco anos, ou na prisão, desde que o suicídio tenha sido consumado ou tentado”, diz o código .

As autoridades sugeriram que o dispositivo deveria ser proibido e que qualquer um que o usasse para ajudar na morte de outra pessoa poderia pegar pena de prisão.

Uma carta do promotor público Peter Sticher obtida pelo jornal suíço Blick observou que poderia haver “consequências sérias” para os operadores da máquina.

“Não há informações confiáveis ​​sobre o método de matança”, disse Sticher ao canal. “[Não está] completamente claro quem tem controle sobre qual processo mecânico durante o processo de morte.”

As cápsulas são ativadas por um botão, piscada, gesto ou controle de voz. Para aqueles que não podem se comunicar vocalmente devido a doenças graves ou problemas de mobilidade, o casulo pode ser ativado por meio do movimento dos olhos.

Para que o processo tenha início, o indivíduo precisa informar seu nome, onde está e confirmar que está ciente do que acontecerá quando o nitrogênio começar a fluir.

A pessoa também pode escolher uma janela transparente para ver o lado de fora enquanto o nitrogênio flui.

O processo de eutanásia é filmado e essa filmagem é entregue a um legista.

Sarco, abreviação de sarcófago, também funciona como caixão e é feito de materiais biodegradáveis.

O inventor da máquina e fundador da Exit International, Philip Nitschke, 76, que foi apelidado de “Dr. Morte”, está sendo acusado de tentar “glamourizar” o ato de tirar a própria vida.

Ele compartilhou anteriormente que a cápsula pode ser transportada para qualquer lugar do mundo: “Pode ser em um ambiente externo ou nas instalações de uma organização de suicídio assistido, por exemplo.”

Uma revisão de 2022 do Instituto de Tecnologia de Massachusetts descobriu que, se o dispositivo apresentasse um mau funcionamento, a tecnologia não conseguiria colocar o indivíduo em um estado inconsciente, levando a uma morte dolorosa.