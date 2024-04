Pole pela 4ª vez na temporada, Verstappen diz que nem sempre é possível a volta perfeita

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/04/2024 - 14:40 Para compartilhar:

Após conquistar a pole position do GP do Japão, a quarta em quatro provas na temporada, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, disse que nem sempre é possível conseguir a volta perfeita.

“Esta pista é muito sensível com os pneus, com o asfalto muito agressivo”, afirmou o piloto sobre o Circuito de Suzuka. “E quando você realmente quer ir até o limite, nem sempre dá certo. O mais importante é estar na pole. É claro que queremos que cada volta seja perfeita, mas numa pista como esta nem sempre é esse o caso.”

Ao analisar sua volta, Verstappen afirmou que começou a perder tempo a partida da Curva 13 por causa dos pneus. “Se você força um pouco demais no Setor 1, você fica sem pneus no final”, afirmou ele. “E foi o que aconteceu comigo na minha última volta. Por isso que não melhorei muito”, completou. Ele também explicou que a última chicane, com os pneus dianteiros deteriorados, não foi feita de maneira ideal. “Mas ainda assim foi bom o suficiente. Sempre quero que seja perfeito, mas isso não é possível. Felizmente, ainda foi bom o suficiente para hoje.”

O piloto também falou sobre a Red Bull conseguir a dobradinha no treino classificatório deste sábado, no Japão. “É ótimo para equipe, é claro, estar na primeira e na segunda posição. Espero que possamos continuar assim também amanhã(domingo)”, afirmou Verstapenn, que abandonou o GP da Austrália com problemas mecânicos.

Para o piloto da Red Bull, a Ferrari deve ser um adversário duro na corrida de domingo. “Eles (a Ferrari) parecem muito confortáveis. Talvez eles não tenham sido tão rápidos em uma volta hoje, mas são rápidos na corrida. Teremos que esperar e ver como isso evoluirá amanhã.”

A Ferraria larga na quarta posição, com o espanhol Carlos Sainz, e na oitava, com Charles Leclerc. Saiz venceu o último GP, na Austrália, após o abandono de Verstappen.