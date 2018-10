Polarizado, Brasil tem eleições presidenciais neste domingo

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) – Em meio a um clima de polarização, 147 milhões de brasileiros irão às urnas neste domingo (7) para eleger um novo presidente. Além do chefe de Estado, os eleitores também votarão para governador, deputado estadual, distrital, deputado federal e senador. O voto é obrigatório no Brasil e, neste ano, 87,3 milhões de eleitores devem comparecer à urna com verificação biométrica. A maioria do eleitorado brasileiro tem Ensino Fundamental incompleto (25%), seguido por Ensino Médio completo (22%).

Apenas 9% tem Ensino Superior, enquanto 8,9% não leem nem escrevem.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou 29 mil candidaturas para todos os cargos em disputa. Para presidente, são 13 nomes concorrendo: Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Eymael (DC), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro (PSL), João Amoêdo (Novo), João Goulart Filho (PPL), Marina Silva (Rede) e Vera Lúcia (PSTU).

De acordo com as últimas pesquisas, Bolsonaro e Haddad possuem cerca de 35% e 22% de intenções de voto, respectivamente. Bolsonaro, um militar da reserva, tem discurso conservador e já gerou polêmica ao fazer críticas a homossexuais e minorias. Ele ainda responde por um processo judicial por apologia ao estupro, motivos pelos quais surgiu no Brasil um movimento contrário ao candidato, o #EleNão.

Após a Lava Jato e os escândalos de corrupção que abalaram o PT, Bolsonaro também tem conquistado votos do antipetismo. Haddad, por sua vez, é ex-prefeito de São Paulo e virou o candidato do PT quando a Justiça bloqueou a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba desde março por uma condenação em segunda instância por corrupção.

Os outros candidatos, em suas campanhas, tentaram se colocar como uma via alternativa ao conservadorismo de Bolsonaro e ao PT de Lula e Haddad. Mesmo líderes nas pesquisas, os dois candidatos possuem índices de rejeição altíssimos, que passam de 30%.

Ao todo, outros 2020 candidatos concorrerão a 27 cargos de governador. Para senador, há 358 postulantes a 54 vagas. Para deputado federal, 8.590 para 513 postos. Para deputado estadual, são 17.942 para 1.035 vagas. E para deputado distrital, são 981 candidatos para 24 postos. As urnas ficarão abertas entre 8h e 17h de Brasília, e os resultados sairão no domingo à noite. O segundo turno está agendado para 28 de outubro. (ANSA)