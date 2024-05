Pokémon GO busca atrair jogadores com 1ª campanha produzida no Brasil e pagamento PIX

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 15/05/2024 - 10:00 Para compartilhar:

O Pokémon GO, jogo de realidade aumentada para celular, foi febre logo quando lançou, em 2016, e depois no momento de pandemia de Covid-19. Agora, a Niantic, desenvolvedora do game, busca retomar a atenção por aqui com a primeira campanha produzida para o game em solo nacional, além de introduzir novidades, como o pagamento via PIX. Vale destacar que, com mais de 81 milhões de jogadores por todo o planeta, o Brasil é um dos maiores mercados de Pokémon GO.

Campanha

A nova campanha publicitária, lançada nesta quarta-feira, 15, é denominada de “Redescubra Pokémon GO no Brasil”. Ela estará presente em metrôs e ruas do país, bem como peças online.

Ela apresenta as novidades introduzidas no jogo recentemente, como a renovação visual, opções de customização de avatares, modo de fotografia e a possibilidade de adquirir Pokémoedas por PIX.

Vídeo

A ação tem um vídeo que retrata as aventuras de um grupo de amigos que se reuniu por meio do jogo em 2017 e continuam juntos até hoje. Uma das personagens destaca uma parcela muito representativa dos jogadores no Brasil, os sexagenários.

“Nossa maior base de fãs é de jovens adultos, mas temos uma ampla parcela dos dois extremos, tanto um público infantil, especialmente de crianças que começaram a jogar por influência de seus pais, quanto dos nossos treinadores veteranos, que encontraram em Pokémon GO um passatempo para sair de casa e socializar” explicou Eric Araki, gerente de marketing da Niantic no Brasil.

PIX

Agora, os jogadores poderão adquirir Pokémoedas no game via PIX em aparelhos Android, realizado em parceria com o Google Play.

“Na metade de 2023, tornamos nossos preços mais acessíveis, com reduções de até 190% para adequar à realidade brasileira. Agora, em parceria com o Google Play, tornamos a forma de pagamento online mais popular do país disponível diretamente dentro do jogo. Esta é uma nova vitória para os treinadores daqui”, ressalta Araki.

Pokémon GO pode ser baixado gratuitamente no Google Play e na App Store.