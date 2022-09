++ Pogba passará por cirurgia e arrisca perder Copa do Mundo ++

Ansa 05/09/2022 - 14:05 Compartilhe

TURIM, 5 SET (ANSA) – O meio-campista Paul Pogba vai passar por uma cirurgia no joelho e corre o risco de perde a Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo dia 20 de novembro.







Recém-contratado pela Juventus, o astro francês sofreu uma lesão no menisco durante a pré-temporada europeia, mas, inicialmente, havia descartado se submeter a uma operação para não arriscar sua participação na Copa.

No entanto, após tentar correr em um treinamento no CT da Juve nesta segunda-feira (5), Pogba decidiu aceitar a cirurgia, de acordo com fontes ligadas ao clube. (ANSA).