Pogba no Corinthians? Jornal inglês revela interesse do Manchester City no meia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2024 - 17:44 Para compartilhar:

Depois de brincar sobre o desejo de jogar no Corinthians para atuar ao lado de Memphis Depay, o meio-campista francês Paul Pogba é alvo de um outro clube. Ao menos é o que indica o jornal britânico The Independent. De acordo com o veículo o clube inglês Manchester City está interessado no jogador, que estaria relutante em aceitar a proposta.

Pogba atuou, duas vezes, no rival do City, o Manchester United. A primeira passagem do francês foi em 2011, quando ele ficou até o ano seguinte, mas o meia pouco jogou. Em 2016 Pogba retornou ao United, e teve uma passagem marcante, disputando 229 jogos e marcando 41 gols, Ele ficou até 2022, quando se transferiu para a Juventus, da Itália.

Segundo o Independent, o histórico no rival é um entrave para a contratação do francês que só poderia voltar a jogar em março de 2025, por conta de uma suspensão por doping em 2023. O caso fez com que ele rescindisse o contrato com o clube italiano e, desde então, o jogador está livre no mercado.

Nesta semana o francês agitou a torcida corintiana ao revelar o desejo de atuar novamente com Memphis Depay, com quem jogou no United entre 2016 e 2016. Ele disse a Iran de Santana, o Luva de Pedreiro, em entrevista no canal SBT, que aceitar jogar “de graça” para estar ao lado do holandês.

No dia seguinte ele postou uma foto na sua conta do Instagram com a camisa do Brasil, e encheu os corintianos de esperança. Os torcedores comentaram na publicação pedindo a ida dele para a equipe paulista.