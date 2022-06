Pogba entra em acordo com a Juventus e deve assinar no mês que vem, diz jornalista

Conhecido por antecipar o anúncio de reforços, o jornalsita italiano Fabrizio Romano afirmou que o meia Pogba já tem tudo acerto com a Juventus para o seu retorno. O jogador francês deixou o Manchester United no último mês em meio à reformulação no clube inglês.

Segundo Romano, Pogba recusou uma tentativa de aproximação do Manchester City no mês passado e deu prioridade para a Juve. Dessa forma, o jogador deve fazer o caminho inverso entre Manchester e Turim para defender o clube onde esteve entre 2012 e 2016.





Contrato por 100 milhões de euros pelo United, Pogba não conseguiu repetir o protagonismo no clube inglês após ficar entre os mulheres meias do mundo em 2016. Peça fundamental no conquista do segundo título mundial da França, o jogador também teve problemas físicos e não conseguiu manter uma constância nos red devils.

Outro fator que pesou na saída do jogador é o fato do Manchester United ter ficado fora da próxima Champions. Com isso e, sem estar nas graças da torcida, o francês resolveu deixar Old Trafford após seis anos e duas conquistas: uma Liga Europa e uma Copa da Liga Inglesa.