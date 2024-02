Pogba é suspenso por quatro anos após testar positivo em exame antidoping

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/02/2024 - 10:56 Para compartilhar:

O meio-campista francês da Juventus Paul Pogba, que testou positivo para testosterona num exame antidoping realizado em agosto, foi condenado a quatro anos de suspensão pelo tribunal antidoping italiano, informou nesta quinta-feira (29) o clube à AFP.

“Recebemos a notificação do tribunal esta manhã”, disse à AFP uma fonte interna da Juventus, acrescentando que “tomaram nota” da decisão do tribunal.

Este último atendeu ao pedido do Ministério Público contra o meio-campista e campeão do mundo na Copa da Rússia de 2018, de acordo com o Código Mundial Antidoping.

Contatado pela AFP, o tribunal antidoping italiano não respondeu até este momento.

Pobga, de 30 anos, testou positivo em agosto de 2023, num exame realizado por ocasião do jogo entre Udinese e Juventus, na primeira rodada do campeonato italiano, do qual não participou.

O meia, cuja temporada 2022-2023 foi marcada por lesões e problemas extra-campo, foi suspenso provisoriamente no dia 11 de setembro, antes que um novo exame solicitado por ele mesmo confirmasse menos de um mês depois a presença de metabólitos de testosterona.

Para explicar este resultado positivo no teste antidoping, o entorno do jogador afirmou que os metabólitos da testosterona provinham de um suplemento alimentar prescrito por um médico consultado pelo jogador nos Estados Unidos.

A testosterona, um hormônio da fertilidade e sexualidade masculina, favorece o desenvolvimento muscular.

cmk/gab/dam/pm/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias