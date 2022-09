Pogba celebra cirurgia bem sucedida e sonha com Copa: ‘Vou recuperar rapidamente’

Estadão Conteúdo 06/09/2022 - 12:52 Compartilhe

Com mais de um mês de atraso, o volante francês Paulo Pogba, da Juventus, passou por artroscopia bem sucedida no menisco do joelho direito e, do hospital, mandou uma mensagem positiva pelo carinho recebido e mantendo o sonho de defender seu país na Copa do Mundo do Catar, em novembro.







“A operação correu muito bem e vou recuperar muito rapidamente”, afirmou o volante, confiante que pode voltar aos trabalhos em no máximo 60 dias. “Obrigado a todos pelas mensagens e pelo apoio. Mentalmente estou bem agora, sei que nunca estou sozinho, há Deus comigo. Voltarei muito mais forte e em breve. O importante é sorrir sempre.”

Pogba sentiu a lesão no joelho na pré-temporada da Juventus em passagem pelos Estados Unidos. Na volta à Itália, teve confirmada a lesão no menisco, mas relutou contra a cirurgia e convenceu os médicos a tentarem um tratamento convencional com a esperança que tudo daria certo.

Após 34 dias, em seu segundo trabalho com os companheiros em Turim, voltou a sentir e o procedimento acabou inevitável. Do hospital, com curativo no joelho e um tanto esperançoso sobre o futuro, o volante festejou que tudo correu bem. Ele chegou a conversar com o joelho operado.

A Juventus também celebrou o sucesso na cirurgia. “Esta noite (segunda-feira) Paul Pogba foi submetido a meniscectomia artroscópica externa seletiva. A cirurgia, realizada pelo Prof. Roberto Rossi na presença do Gerente de Saúde da Juventus, Dr. Luca Stefanini, é perfeitamente bem sucedida.”