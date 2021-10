‘Pofexô’ moderno? Entenda brincadeira da torcida do Cruzeiro com Luxemburgo nas redes sociais Memes insinuando que Vanderlei Luxemburgo estaria plantando maconha em sua casa invadiram a web nesta sexta-feira

O pequeno país de Luxemburgo, que faz fronteira com a Holanda na Europa e, recentemente, levou uma goleada de Portugal nas Eliminatórias, liberou nesta sexta-feira o plantio de maconha em casa para consumo doméstico. A notícia, contudo, levou os torcedores do Cruzeiro à loucura na web, que fizeram uma série de memes com o técnico do clube Vanderlei Luxemburgo.

– Luxemburgo no empreendedorismo para salvar a crise no Cruzeiro – brincou um torcedor.

– O time na Série B e a preocupação do cara é essa – ironizou a apresentadora Mariana Spinelli, dos canais esportivo do Grupo Disney.

– Luxemburgo levou muito a sério esse papo de se tornar um técnico mais moderno – zoou outro torcedor do Cruzeiro.

Em meio às piadas, o Cruzeiro enfrenta o Avaí pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão 2021. Com 39 pontos em 30 jogos, a Raposa ocupa a 12ª colocação no campeonato, 11 pontos atrás da G4 para subir para a Série A.

Veja abaixo estas e outras piadas com Vanderlei Luxemburgo.

Luxemburgo no empreendedorismo para salvar a crise no Cruzeiro. https://t.co/EkXXIy7FUE — Canal5Estrelas (@Canal5Estrelas) October 22, 2021

O time na série b e a preocupação do cara é essa https://t.co/KieVDW11np — Mariana Spinelli (@marianaspinelIi) October 22, 2021

Luxemburgo levou muito a sério esse papo de se tornar um técnico mais moderno https://t.co/tE7ckpwCYx



— Dr. Adevogado (@Victor_oguH) October 22, 2021

Toda piada q surge do trocadilho entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o país Luxemburgo deve ser apreciada https://t.co/orGEVOBYQl — joão (@_voaojictor) October 22, 2021

Eu sou um cara de vanguarda https://t.co/qe1vGzdEFU — VANDERLEI LUXEMBURGO BOT (@LuxemburgoBot) October 22, 2021

Luxemburgo libera plantio de maconha para consumo doméstico pic.twitter.com/OtiyrQD0R1 — Rede Trem™ (@rede_trem) October 22, 2021

