Poeta Cicero viajou para a Suíça para passar por morte assistida; veja em quais países o procedimento é legalizado

O poeta Antonio Cicero viajou para a Suíça a fim de realizar o procedimento de morte assistida, nesta quarta-feira, 23. O escritor de 79 anos havia sido diagnosticado com Alzheimer e tratava de problemas neurológicos decorrentes da doença.

O suicídio assistido não é legalizado no Brasil, o que fez com que Cicero tivesse que se deslocar até a Europa para efetivar o processo. Diversos países pelo mundo legalizaram esse direito para os cidadãos, especialmente no Ocidente.

Quais países permitem a morte assistida?

Holanda

Bélgica

Luxemburgo

Suíça

Canadá

Colômbia

Alguns estados dos EUA (são eles: Oregon, Vermont, Washington, Califórnia e Montana)

Austrália

Nova Zelândia

Na Alemanha, é permitido que um médico receite um coquetel letal a pedido do paciente, mas o tema ainda está sendo debatido no Legislativo

Diferença entre Eutanásia e suicídio assistido

Na eutanásia, quem realiza o procedimento no paciente é uma terceira pessoa. O suicídio assistido, por sua vez, é caracterizado como um fim autodeterminado por ação própria da pessoa.