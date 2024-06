PodMais: amor-próprio, relacionamento e terapia em foco com Pamela Magalhães

redesi redes - https://istoe.com.br/author/redes/ 20/06/2024 - 17:12 Para compartilhar:

Como está o seu amor-próprio? Você tem feito boas escolhas nos seus últimos relacionamentos?

Neste PodMais, embarcamos em uma profunda reflexão sobre amor-próprio e relacionamentos saudáveis, guiados pela expertise da psicóloga, mãe, escritora e empresária Pamela Magalhães.

Ela que nos lembra sobre do que somos dignos:

“Não aceite migalhas afetivas com a desculpa da solidão. Faz diferença sim! Em qualquer momento, jamais aceite menos do que você merece. Se preserve, se respeite e se valorize.”

Pamela que já levou sua sabedoria para programas em emissoras como Gazeta, Cultura e Record, sempre abordando temas relacionados à psicologia e a relacionamentos.

Durante a pandemia, a psicóloga ofereceu, por meio de seus conteúdos, ferramentas emocionais para lidar com os desafios. Além disso, vem realizando um excelente trabalho com casais e famílias em busca de terapia em conjunto, ou até mesmo individuais através do psiapp e de suas consultorias.

“As pessoas às vezes acham que psicoterapia é para fracos, eu falo que não há força maior do que o reconhecimento das nossas vulnerabilidades, a única pessoa que pode nos derrubar mesmo, somos NÓS (…) estar perto daquilo que te assombra, encarar seus lobos internos e domesticá-los é o melhor que você tem a fazer por você.” encoraja Pamela sobre terapia.

Escolhas, solidão, superação e muito mais fizeram parte desse bate-papo imperdível.