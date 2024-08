AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/08/2024 - 16:18 Para compartilhar:

Diosdado Cabello, considerado o número dois do chavismo, será o novo ministro do Interior da Venezuela, cargo que já ocupou há 22 anos, informou o presidente Nicolás Maduro, quase um mês depois de sua questionada reeleição.

“Decidi incorporar no governo (…) como novo ministro do Poder Popular do Interior, Justiça e Paz (…) o capitão bolivariano Diosdado Cabello”, afirmou Maduro em um discurso no qual ratificou seu ministro da Defesa, Vladimir Padrino.

