Poderoso ciclone Amphan causa primeira vítima em Bangladesh

O poderoso ciclone Amphan, esperado no final do dia nas costas do golfo de Bengala, causou uma primeira vítima mortal em Bangladesh, um voluntário da Cruz Vermelha local, anunciou a organização à AFP.

Um barco da organização que participava de uma operação de evacuação capotou com a força do vento, na cidade costeira de Kalapara, informou a fonte.

O voluntário “que carregava um megafone pesado” e vestia “botas e colete” não conseguiu nadar e se afogou devido ao peso, disse à AFP Nurul Islam Khan, chefe da Cruz Vermelha de Bangladesh.