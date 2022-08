PoderData mostra Lula com vantagem de 7 pontos sobre Bolsonaro no 1º turno

reuters 17/08/2022 - 12:59 Compartilhe

Por Eduardo Simões

SÃO PAULO (Reuters) – A corrida pelo Palácio do Planalto mostrou estabilidade na pesquisa mais recente do PoderData, com os líderes na disputa oscilando dentro da margem de erro do levantamento.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 44% da preferência do eleitorado, ante 43% na pesquisa anterior divulgada no início do mês, ao passo que presidente Jair Bolsonaro (PL) tem agora 37%, contra os 35% que detinha na pesquisa anterior. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Assim, a diferença entre os dois oscilou para 7 pontos percentuais.

Ciro Gomes (PDT) soma 6%, ante 7% no levantamento anterior, enquanto Simone Tebet (MDB), aparece com 4%, mantendo o patamar da sondagem divulgada no início do mês.

Sofia Manzano (PCB) aparece com 1%, depois de não pontuar na pesquisa anterior. Felipe D’Ávila (Novo) e José Maria Eymael (DC) não pontuaram agora, depois de conseguirem 1% na pesquisa anterior, que ainda incluía o nome de André Janones (Avante), que desistiu da candidatura para apoiar Lula.

Brancos e nulos mantiveram-se em 4% e o percentual dos que não sabem é de 3%, ante 2%.

Em uma simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista ampliou a vantagem numérica, dentro da margem de erro, para 14 pontos, ante 10 pontos.

O ex-presidente soma 52% neste cenário, ante 50%, enquanto o postulante à reeleição tem 38%, ante 40%. Brancos e nulos são 7%, ante 5%, e os que não sabem somam 3%, contra 4%.

O PoderData ouviu 3.500 pessoas por telefone entre os dias 14 e 16 de agosto.