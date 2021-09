‘Poder viver de arte é um privilégio’, diz Thiago Martins

O cantor e ator Thiago Martins participou de live da IstoÉ Gente nesta quarta-feira (29). No bate-papo, ele falou sobre seu mais novo projeto musical, o “Quintal do TG”, e relembrou grandes momentos da sua carreira.

Na gravação do “Quintal do TG”, filmado no morro do Vidigal, Thiago homenageou três grandes sambistas: Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho e contou com a participação de diversos artistas, como Xande de Pilares, Mumuzinho, além do próprio Jorge.

“A ideia foi poder homenagear em vida três grandes compositores que fazem parte da minha trajetória musical. Foi uma grande festa. Muito feliz com a aceitação do público. Acho que o artista precisa ser reconhecido, principalmente em um Brasil que é tão complicado de se fazer arte”, disse o cantor, que planeja fazer uma turnê com o projeto no próximo ano.

Thiago lembrou de um momento decisivo da sua vida, quando decidiu abandonar uma possível carreira de jogador no exterior para ser ator e atuar na novela Da Cor do Pecado. “A arte falou mais alto. Não me arrependo nenhum pouco ter ficado aqui”, afirmou.

Thiago também lembrou das dificuldades da sua infância. “A minha infância não foi boa. Eu não tinha aonde brincar, eu não tinha os brinquedos que eu queria, a minha mãe trabalhou em casa de família durante anos para sustentar dois caras dentro de uma favela do Rio de Janeiro. Era realmente tirando leite de pedra. Poder continuar vivendo de arte é um privilégio”, disse.

Thiago comentou sobre como foi substituir o cantor Bruno Cardoso no grupo Sorriso Maroto. “Foi sensacional. Todo mundo sabe que eu sou um cantor muito diferente do Bruno, mas eu fiquei muito feliz porque o público do Sorriso me abraçou. Não houveram comparações”, disse.

Thiago falou também sobre a paralisação das gravações da novela Amor de Mãe e sua retomada depois de alguns meses. “A Globo foi essencial em todos os cuidados. Foi um período em que a gente não sabia o que ia acontecer. A gente estava no escuro. Deu certo, a gente conseguiu contar esta história de forma digna, com segurança”, disse.

Para finalizar, Thiago falou sobre seus novos projetos, como o filme “Carga Máxima”, da Netflix, onde interpreta um piloto de Fórmula Truck e cujas filmagens começam no início de outubro. O ator também vai participar de um projeto da TV Globo, a convite de Glória Pires, e gravar um novo filme em março de 2022.

