Poder Pirata: veja quem ganhou e qual é o Poder Curinga da semana no ‘BBB 25’

A manhã desta sexta-feira, 28, foi movimentada no BBB 25 com mais uma rodada do Perde e Ganha, seguida do leilão do Poder Curinga. Nesta semana, o benefício oferecido aos participantes foi o Poder Pirata, que dará ao vencedor a chance de roubar o voto de um colega e votar duas vezes na formação do Paredão do próximo domingo, dia 2.

Com uma oferta de 2.590 estalecas, Diego Hypolito superou os demais participantes e garantiu o Poder Pirata.

A busca pelo Poder Pirata foi marcada por estratégias e apostas de diferentes intensidades. Enquanto alguns brothers decidiram economizar suas estalecas, outros foram com tudo para tentar o benefício, caso de Diego.

Entre os que ofereceram lances altos, Vinícius foi o que chegou mais perto de vencer Diego, apostando 2.270 estalecas, seguido por Camilla (1.960 estalecas), João Gabriel (1.650 estalecas) e Renata (1.501 estalecas).

Outros participantes optaram por apostas mais modestas, como Thamiris e Maike, que deram lances de 500 estalecas, e Vilma e Joselma, que investiram 100 estalecas cada.

Já alguns brothers decidiram não participar do leilão, entre eles Guilherme, João Pedro, Vitória Strada, Eva, Daniele Hypolito, Aline e Gracyanne Barbosa.