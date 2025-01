Podemos sai da direita e mira o centro

O Podemos deu uma guinada para o centro. A legenda, que era de direita e flertava com o bolsonarismo, tendo abrigado Sergio Moro e Deltan Dallagnol e sido apelidado de Partido da Lava Jato, agora se pautará pelo “capitalismo humanista”. O movimento aproxima o Podemos de uma almejada coligação com Lula nas eleições de 2026.

Na eleição passada, o partido liberou os filiados para escolherem entre Lula ou Bolsonaro.

O conceito foi criado pelo advogado Ricardo Sayeg, professor de direito da PUC-SP, e mescla liberdade econômica com direitos e programas sociais. A deputada Renata Abreu, presidente do partido, fez a apresentação do livro do advogado, “Capitalismo humanista para quem tem pressa”, que ainda será lançado.

Na obra, afirma que encontrou no texto “uma inspiração para transformar esse modelo em um dos pilares fundamentais do nosso partido”.