Podemos atravessa PSD e MDB e se aproxima de fusão com PSDB

O Podemos pode atravessar as negociações do MDB e do PSD e fechar uma fusão com o PSDB nas próximas semanas. A informação foi confirmada pela IstoÉ com tucanos da alta cúpula da legenda.

A tese é de que a fusão poderá fortalecer o novo partido e evitar o “fim” do PSDB. Com isso, a legenda ganha corpo e se mantém dentro da cláusula de barreira eleitoral.

A ideia é defendida pelas principais lideranças do partido, como o deputado federal Aécio Neves (MG), o presidente da legenda, Marconi Perillo, e o ex-senador Tasso Jereissati (CE). Os moldes da fusão ainda são negociados.

O PSDB tem conversas em andamento com o MDB e o PSD para a incorporação da legenda aos partidos. A medida enfrenta forte resistência dos tucanos, que veem um “esquecimento” da legenda caso optem pela incorporação.

Porém, em caso de fusão com o Podemos, a cúpula tucana quer manter em aberto as conversas com os presidentes Gilberto Kassab (PSD) e Baleia Rossi (MDB) para uma federação ao longo do ano ou uma nova fusão a partir de 2026.