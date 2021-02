Pode melhorar: Flamengo tem o melhor ataque, mas também três dos jogadores que mais perdem gols Pés mais calibrados do Rubro-Negro podem efetivar evolução coletiva e serem decisivos nesta reta final do Campeonato Brasileiro

Ao fim da rodada passada, finalizada na última segunda-feira, o Flamengo voltou a ter o principal ataque do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Sport por 3 a 0, em Recife. O Rubro-Negro chegou a 60 gols marcados, mas um dos temas em voga foi o de chances desperdiçadas, uma vez que isso tem sido uma tônica ao longo da campanha.

Inclusive, Rogério Ceni respondeu duas perguntas na última entrevista coletiva sobre o tema. O técnico optou por ver o copo meio cheio e minimizou os pés descalibrados no ataque:

– Tem gente que vê quantos gols foram perdidos, eu vejo as chances criadas. Ao criar muito a tendência é fazer gols – afirmou Ceni antes de completar:

– O importante é criar chances. Trabalhamos muito finalização. Com um intervalo de dois dias (entre jogos) não tem como, pois a recuperação tem um tempo escasso. Quando temos tempo, nós treinamentos. Uma das coisas que mais fazemos com os atacantes e meio-campistas.

O QUE ESTÁ BOM PODE MELHORAR



Não dá para dizer que o Flamengo não atingiu todo o potencial na temporada por conta apenas de gols perdidos, mas o que é bom (ataque mais positivo) pode melhorar e ser decisivo na reta final do Brasileirão.

Em levantamento junto ao site “Sofascore“, o LANCE! constatou que o Flamengo é, com folga, o líder do indigesto quesito “grandes chances claras perdidas” no Brasileiro. Ao todo, são 80 (média de 2,4 por partida). O ranking:

Flamengo lidera quesito indigesto (Foto: Reprodução / Sofascore)

QUEM MAIS PERDE GOLS



Outro item relevante é que o Flamengo não é o clube que mais finaliza no Brasileirão, mas possui os três primeiros jogadores no top-5 de “grandes chances perdidas”. Gabigol lidera, com 17, seguido de Bruno Henrique (14) e Pedro (13 – o mesmo número de gols dele, que é o artilheiro do time na competição, diga-se). Veja os cinco e as suas respectivas minutagens:

1º – Gabigol (Flamengo) – 17 grandes chances claras perdidas (1.396 minutos)

2º – Bruno Henrique (Flamengo) – 14 (2.144 minutos)

3º – Pedro (Flamengo) – 13 (1.498 minutos)

4º – Robson (Coritiba) – 13 (2.256 minutos)

5º – Keno (Atlético-MG) – 11 (2.458 minutos)

AS FINALIZAÇÕES NO BRASILEIRO



“Ao criar muito a tendência é fazer gols”: Ceni enalteceu o poder criativo do Flamengo sobretudo nos últimos jogos. De fato, o Flamengo, na segunda-feira, por exemplo, massacrou o Sport e conseguiu 13 finalizações apenas na etapa inicial, quando marcou duas vezes. Foram 21 arremates, no total.

Mesmo assim, o Flamengo ainda não é o time que mais finaliza no Brasileiro. Com 382 chutes (seja no alvo ou fora), está atrás do São Paulo, que tem 388, e do Atlético-MG, que lidera o quesito, com 410. Ambos estão atrás do Rubro-Negro na tabela e tem menos gols marcados na competição.

Contudo, como sublinhado por Rogério Ceni, a tendência é o Flamengo, em evolução coletiva e de volta aos trilhos, balançar as redes com mais naturalidade, como ocorreu nas duas últimas partidas. E será fundamental para o Rubro-Negro estar com o pé mais calibrado do que nunca nos últimos e decisivos compromissos. Abaixo, confira a sequência até a 38ª rodada.

OS PRÓXIMOS JOGOS DO FLA

4/2 – Flamengo x Vasco – Maracanã

7/2 – Red Bull Bragantino x Flamengo – Estádio Nabi Abi Chedid

14/2 – Flamengo x Corinthians – Maracanã

21/2 – Flamengo x Internacional – Maracanã

25/2 – São Paulo x Flamengo – Morumbi

