Podcast sobre Maradona vai abordar últimos dias de vida do astro

(Reuters) – Um ano depois de Diego Maradona morrer de insuficiência cardíaca, o Spotify anunciou nesta terça-feira que lançará um podcast de seis episódios que tratará dos últimos dias do jogador argentino, cuja morte deixou dúvidas sobre seu tratamento médico.

Com entrevistas inéditas com as pessoas que eram as mais próximas do ex-jogador, “Os últimos dias de Maradona” será lançado no dia 23 de novembro, dois dias antes do aniversário de sua morte.

Pela primeira vez, o Spotify lançará simultaneamente seis adaptações do podcast em línguas diferentes, cada uma com seu próprio apresentador, para um público global. O ex-jogador francês Thierry Henry se encarregará das versões em inglês e francês.

Também haverá versões em italiano e português e duas em espanhol, uma voltada à Espanha e outra à América Latina.

Maradona, capitão da Argentina na conquista da Copa do Mundo de 1986 e que teve problemas com álcool e drogas durante muitos anos, morreu aos 60 anos em novembro passado depois de passar por uma cirurgia cerebral no mesmo mês.

Procuradores argentinos iniciaram investigações pouco depois de sua morte, ordenando inclusive buscas nas propriedades de seu médico pessoal e inquirindo outros envolvidos no caso.

Um conselho médico concluiu que vários membros da equipe médica do jogador agiram de uma “maneira inadequada, deficiente e irresponsável” e que ele não foi monitorado devidamente antes de morrer.

(Por Frank Pingue, em Toronto)

