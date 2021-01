Podcast revela bastidores de cancelamento do show de Lady Gaga no Rock In Rio

Enquanto os festivais de música não voltam a ocorrer, a Heineken decidiu criar um podcast para falar sobre os bastidores dos eventos de música pelo país. O terceiro episódio do Heineken Green Cast traz como tema o festival Rock In Rio e seus bastidores e histórias inusitadas.

Escute o episódio completo:

Para falar um pouco da trajetória do fesitival, incluindo curiosidades de bastidores, passando por criação de um line-up diverso envolvendo grandes bandas e outras revelações sonoras, os apresentadores Tony Aiex e Isadora Almeida recebem nesta edição Luis Justo, que é CEO do Rock In Rio desde 2011, e também responsável pela gestão e por emplacar a marca do festival no mercado internacional; Renata Guaraná, head da área de marketing do Rock in Rio; e por fim, Zé Ricardo, curador, compositor e produtor musical, e também parte importantíssima do time do Rock In Rio, pois assina os espaços Palco Sunset, Espaço Favela e Nave.

Entre os temas abordados está sobre o cancelamento da cantora Lady Gaga na edição de 2017. “Nós não sabíamos. Todo o equipamento dela estava em cima do palco Mundo. Já tinha vindo tudo e foi de fato uma história em cima da outra. Ela já tinha cancelado alguns shows e estava em contato com o festival, mas ela realmente não queria fazer”, disse Luis Justo.

“A gente conseguiu negociar com o Marron 5 fazer a primeira noite do festival. Às vezes, negociações que levam seis meses, a gente tinha 6 minutos para conseguir colocar de pé uma outra atração. Então desde alugar avião cargueiro pra poder trazer material deles que estava em Curitiba até preocupação que a gente teve de contratar ambulância e psicólogo na frente do palco, esperando a Lady Gaga vir pro festival”, disse o CEO do festival.

A cantora a cantora alegou que tinha fibromialgia, uma síndrome que provoca fortes dores no corpo. “Brasil, estou devastada porque não estou bem o suficente para ir ao Rock in Rio. Eu faria qualquer coisa por vocês, mas eu tenho que cuidar do meu corpo agora”, disse a cantora nas redes sociais.

“O Green Cast vem para levar aos consumidores uma face dos festivais ainda pouco explorada no universo dos conteúdos de marca: os bastidores. Acreditamos que por meio deste episódio podemos mostrar aos nossos consumidores a importância e grandiosidade do Rock in Rio, não apenas para o Brasil, mas para todo mundo”, comenta Guilherme Retz, Gerente de marcas premium do Grupo Heineken no Brasil.

