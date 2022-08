Pochettino revela bastidores de saída do PSG e detona: ‘Fracasso de cinquenta anos’

Livre no mercado, Mauricio Pochettino abriu o jogo e falou sobre sua saída do Paris Saint-Germain após 18 meses de trabalho. Mesmo com a demissão, o argentino afirmou que não guarda sentimentos ruins do clube francês.







Em entrevista a ‘Infobae’, o treinador disse que a demora para acertar a sua saída do clube acabou o deixando sem trabalho neste começo de temporada. Ele também afirmou que vai aproveitar o momento para refletir o que aconteceu no seu trabalho durante a passagem pelo PSG.

“Estou tranquilo, aceito as circunstâncias que tivemos que viver. Tudo terminou muito tarde, e é claro que está difícil no momento porque todos os projetos estão fechados. Eu me adapto às novas circunstâncias e sempre tenho em mente progredir e, acima de tudo, analisar tudo o que aconteceu nos últimos 18 meses no Paris Saint-Germain e, como sempre dizemos, a experiência deve ser usada para progredir”, declarou Mauricio.

Para o argentino, seu trabalho no clube francês não foi negativo. “Penso que foi muito positivo. (…) Em termos esportivos, conquistamos a Copa, a Supercopa e o Campeonato em um ano e meio, mas é claro que o projeto do PSG é ganhar a Liga dos Campeões e não ganhá-la sempre pode ser considerado um fracasso”, analisou.

“De qualquer forma, é um fracasso de cinquenta anos, não só da última temporada, porque o PSG, principalmente nos últimos dez, onze anos, com a chegada dos novos donos, tem o objetivo de conquistar a Liga dos Campeões e acho que será alcançado porque os recursos estão lá, mas, às vezes, no futebol há fatores que não podem ser controlados”, completou Pochettino.