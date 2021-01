Pochettino nega negociações com o Barcelona e brinca: ‘É impossível me identificar. Torço para o Espanyol’ No Paris Saint-Germain, treinador argentino diz nunca ter conversado com o clube catalão e revelou esforço dos franceses para renovar com Mbappé

O treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, negou que conversou com o Barcelona antes de assinar com o clube francês. De acordo com o treinador, a identificação com os catalães seria impossível.

– Quando eu disse que estava com febre (risos), me excedi, mas é impossível me identificar com o Barcelona. Sou periquito (fã do Espanyol). Mas nunca houve nada com o Barça – disse à “Cardena SER”.

Com alguns sintomas, Pochettino está confinado em um hotel na capital francesa. Porém, em caso de negativo no teste, ele quer estar em campo na sexta-feira.

– Tenho alguns sintomas, mas quase não tenho febre. Na quinta-feira faço um exame e um exame de sangue para ver se já posso estar na sexta-feira contra o Montpellier.

O comandante do Paris Saint-Germain revelou acreditar que Mbappé pode permanecer no clube.

– Quem não gostaria de tê-lo em sua equipe? Mbappé está feliz em Paris, ele adora estar aqui. Não tenho dúvidas de que o clube tentará fazê-lo ficar.

