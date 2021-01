Pochettino não descarta liberar Neymar para aniversário de sua irmã caso ‘não atrapalhe o calendário’

A data de 11 de março é sempre polêmica na vida de Neymar. Neste dia, a irmã do atacante do Paris Saint-Germain, Rafaella Santos, comemora seu aniversário. E em cinco anos seguidos, o brasileiro esteve lesionado ou suspenso no dia da festividade, o que sempre o possibilitou a participar dos eventos promovidos pela influenciadora.

A sequência indisponível sempre nos dias 11 de março teve fim no ano passado, quando o camisa 10 jogou contra o Borussia Dortmund pelas oitavas de final da Champions League. Na ocasião, o PSG bateu o time alemão por 2 a 0, com um gol de Neymar, e avançou de fase.

Em entrevista à rádio “Cadena SER”, o técnico Mauricio Pochettino, recém-chegado ao PSG, não descartou liberar Neymar para passar o dia junto com sua irmã. O argentino, entretanto, fez uma ressalva: a possível folga não pode entrar em conflito com o calendário do clube.

– Quando chegar a hora, veremos. Depois de 12 anos como treinador, gosto cada vez mais de ser flexível. As novas gerações gostam de ser ouvidas. Hoje os direitos não se conquistam com autoridade, mas sim pelo convencimento – disse Pochettino.

