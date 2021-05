Pochettino expressa desejo de treinar o Real Madrid, e pede para deixar o PSG Comandante argentino é alvo do clube espanhol, mas partes não entraram em conflito. Interesse do Real Madrid em Mbappé pode esfriar as negociações

Após a saída do técnico Zinédine Zidane do comando do Real Madrid, o clube merengue ainda não definiu quem será seu novo treinador. No entanto, um nome que já foi cobiçado no passado, parece voltar a ganhar força nos corredores do time da capital espanhola.

Treinador do Paris Saint-Germain desde janeiro, quando substituiu o alemão Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino é alvo dos Blancos. E segundo o portal “Goal”, o argentino já pediu ao presidente Nasser Al-Khelaïfi para deixar a equipe parisiense.

Apesar da vontade e do pedido, Pochettino não deverá forçar a barra para sair do PSG, clube pelo qual tem carinho. Se o comandante entende que não é certo forçar uma saída, o Real Madrid tampouco entrará em uma disputa com o clube francês.

Com a ideia de contratar Kylian Mbappé, um dos principais nomes do PSG e do futebol mundial, o presidente Florentino Perez quer manter boa relação com os parisienses para investir no atacante de 22 anos.

CONTE E RAÚL SÃO ALTERNATIVAS

Caso o plano de contratar Mauricio Pochettino realmente seja abortado, dois nomes aparecem como favoritos para o comando técnico merengue: Antonio Conte, que deixou a Inter de Milão após o título italiano, e Raúl González, que comanda o Real Madrid Castilla.

