Pochettino estreia como técnico dos Estados Unidos em amistoso contra o Panamá

A seleção dos Estados Unidos, um dos países organizadores da Copa do Mundo de 2026 ao lado de México e Canadá, enfrenta neste sábado (12), em Austin (Texas), o Panamá, em amistoso que marcará a estreia do argentino Mauricio Pochettino como técnico da equipe americana.

Pochettino, de 52 anos, foi apresentado há um mês pela US Soccer para liderar o projeto rumo ao próximo Mundial após a demissão do americano Gregg Berhalter que comandou os EUA numa decepcionante participação na Copa América disputada em casa, com eliminação na fase de grupos.

“Acho que nossa primeira concentração é para nos conhecermos”, disse Pochettino. “Temos 40 pessoas trabalhando e temos que nos conhecer e isso é o mais importante desde o início. Claro que futebol é competir e vencer, nossos torcedores vão querer que ganhemos, mas, no primeiro contato, nós não podemos colocar muita pressão sobre os jogadores”.

Um total de 25 atletas estão na primeira lista de Pochettino, com destaque para o retorno do goleiro Zack Steffen e do jogador da seleção olímpica Gianluca Busio, convocados pela primeira vez em 2024.

“Temos que encontrar uma forma de eles se sentirem à vontade”, disse Pochettino. “Temos muito talento e precisamos trabalhar no ataque, mas a primeira coisa é não sofrer gols, ser sólidos e, assim, dar aos atacantes a oportunidade de jogar livremente.”

Os Estados Unidos têm uma base de jogadores que atuam nas melhores ligas do mundo: 21 dos 25 convocados jogam na Europa, incluindo seu grande destaque Christian Pulisic (Milan), que acumula 73 jogos pela seleção nacional.

“É um jogador que vai nos ajudar agora e no futuro a colocar a equipe na posição que queremos. É um dos melhores jogadores ofensivos do mundo”, garantiu Pochettino sobre o artilheiro de 26 anos.

Sobre o adversário de sábado, Pochettino elogiou o trabalho do técnico Thomas Christiansen desde que assumiu o comando da equipe.

“O Panamá é um time com uma identidade muito palpável”, disse ele. “É uma equipe que se movimenta bem e cobre bem o campo. É forte e defende bem com muita gente. É difícil criar chances e acho que será uma bela partida com uma seleção do Panamá que está em ascensão.”

Depois do duelo contra os panamenhos, os Estados Unidos vão enfrentar o México na próxima terça-feira, em Guadalajara.

