Pochettino destaca possível classificação à Liga Europa, mas ressalta: ‘Não é suficiente’

Depois de fazer sua pior campanha na história do Campeonato Inglês na temporada 2022/23, o Chelsea teve um início de temporada tenebroso e passou a maior parte do torneio no meio da tabela. Entretanto, a melhora dos resultados na reta final deixa a equipe com a possibilidade de alcançar uma vaga na Liga Europa. Mauricio Pochettino declarou ser importante a classificação, mas descartou comemorá-la.

“É importante terminarmos do jeito que estamos agora. A confiança dos últimos meses é muito importante para a equipe. É importante que estejamos perto do objetivo, que é alcançar a classificação à Liga Europa”.

Entretanto, de acordo com ele, “não vamos comemorar e tirar foto terminando em 5º ou 6º e na Liga Europa. Não é suficiente para o clube, os proprietários, os dirigentes e os jogadores. Não é suficiente para nós”, disse o treinador argentino.

Há algumas semanas, havia a percepção de que a direção do Chelsea demitiria Pochettino, mesmo com os reforços demorarem a dar resposta em campo.

A esperança de se classificar para a Liga dos Campeões saiu de vista e o gasto de 1 bilhão de libras (R$ 6,5 bilhões) sob a direção da Clearlake Capital – uma empresa que se concentra nos setores de tecnologia, industrial e de consumo – e do investidor Todd Boehly e a impressão era de que Pochettino seria demitido depois da derrota de 5 a 0 para o Arsenal em abril.

O Chelsea vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, num total de cinco jogos sem perder. Na sexta posição, classificatória para a Liga Conferência, os londrinos precisam vencer o Bournemouth e de um tropeço do Tottenham contra o Sheffield United, para ir à Liga Europa. Outra possibilidade de receber a vaga é terminar em sexto e o Manchester City vencer a Copa da Inglaterra, em final contra o United. Pochettino valorizou a evolução da equipe.

O Chelsea recebe o Bournemouth – em 11º no torneio – no Stamford Bridge em Londres, neste domingo, às 12h (de Brasília).