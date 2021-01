Pochettino busca primeira vitória em sua volta ao Parque dos Príncipes

Líder da Ligue 1, o Lyon tentará chegar à metade da competição na liderança da tabela, e para isso basta um empate no sábado contra o Rennes, pela 19ª rodada, enquanto Mauricio Pochettino retorna ao Parque dos Príncipes como treinador do PSG.

Em uma rodada com todos os jogos às 17h (horário de Brasília) de sábado, o Roazhon Park, ainda sem público, será palco de um confronto no topo da tabela entre o Rennes (4º) e o Lyon, líder invicto desde meados de setembro.

Com um empate na Bretanha, o Olympique Lyonnais garante o título simbólico de campeão da metade da Ligue 1 .

Apenas Paris SG e Lille, três pontos atrás, ainda têm chances de alcançar essa ‘conquista’. Mas o clube parisiense precisa vencer o Brest (10º) fora de casa e torcer pela derrota do Lyon.

O Lyon, de Rudi Garcia, começou 2021 com uma vitória sobre o Lens (3-2), a terceira consecutiva, em grande partida de Memphis Depay.

Outro destaque será o banco de reservas do PSG. Mais de 17 anos depois, Mauricio Pochettino retorna ao Parque dos Príncipes para uma partida da Ligue 1. O novo técnico argentino do PSG, que não passou do empate na estreia contra o Saint-Etienne (1-1), não pisa o templo parisiense defendendo o time da capital desde 20 de maio de 2003.

Nessa data, o argentino, com a braçadeira de capitão, fez o seu último jogo com a camisa do PSG.

Pochettino voltou a jogar no Parque dos Príncipes, mas com as cores do Bordeaux, em 13 de dezembro de 2003 (vitória do PSG por 2 a 1).

“Vai ser uma noite especial, há quase 20 anos fiz lá o meu último jogo com esta camisa. Desta vez será diferente porque não haverá torcedores. Tenho a impressão de estar no clube há um ano, mas são apenas cinco dias”, afirmou nesta sexta-feira o argentino.

Pochettino não poderá contar com o craque brasileiro Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo, contra o Brest.

O astro, com problemas no tornozelo esquerdo desde o jogo contra o Lyon, no dia 13 de dezembro (derrota por 1 a 0), continua sua recuperação. “Ele começou a realizar corridas contínuas”, indicou o PSG.

Mauro Icardi, Layvin Kurzawa e Alessandro Florenzi voltaram a treinar com o grupo e estão prontos para jogar.

O atacante argentino, com problemas no joelho e no adutor desde o início da temporada, jogou apenas cinco minutos nos últimos três meses.

O Lille (3º) vai visitar o lanterna Nîmes.

— Programação da 19ª rodada da Ligue 1 francesa:

– Sábado:

(17h00) Dijon – Olympique de Marselha

Metz – Nice

Bordeaux – Lorient

Montpellier – Nantes

Rennes – Lyon

Nîmes – Lille

Monaco – Angers

PSG – Brest

Lens – Strasbourg

Reims – Saint-Etienne

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lyon 39 18 11 6 1 37 16 21

2. PSG 36 18 11 3 4 40 11 29

3. Lille 36 18 10 6 2 32 14 18

4. Rennes 32 18 9 5 4 26 19 7

5. Olympique de Marselha 31 16 9 4 3 25 16 9

6. Monaco 30 18 9 3 6 33 27 6

7. Angers 30 18 9 3 6 25 27 -2

8. Lens 27 17 8 3 6 28 27 1

9. Montpellier 27 18 8 3 7 30 31 -1

10. Brest 26 18 8 2 8 30 31 -1

11. Metz 24 18 6 6 6 19 17 2

12. Bordeaux 23 18 6 5 7 18 20 -2

13. Nice 22 17 6 4 7 21 24 -3

14. Saint-Etienne 19 18 4 7 7 19 26 -7

15. Reims 18 18 4 6 8 24 28 -4

16. Strasbourg 17 18 5 2 11 27 32 -5

17. Nantes 16 18 3 7 8 18 30 -12

18. Dijon 13 18 2 7 9 12 26 -14

19. Lorient 12 18 3 3 12 19 36 -17

20. Nîmes 12 18 3 3 12 14 39 -25

