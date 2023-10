Pocah tem festa vetada após casa de eventos descobrir tema da comemoração: ‘Preconceito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/10/2023 - 21:24 Para compartilhar:

MC Pocahontas, a Pocah, deixou seus fãs impressionados, nesta quinta-feira, 19, ao relatar uma situação desagradável por que passou.

Através dos Stories de seu Instagram, a funkeira contou que teve sua festa de aniversário cancelada pela casa de eventos onde faria a comemoração após a divulgação da arte do convite, que continha fotos do seu novo projeto.

A cantora fez um desabafo e classificou como preconceito a postura da casa de festa. Ela havia reservado o local, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O convite trazia imagens de seu novo EP, ‘A Braba É Ela’.

A artista completou 29 anos na última quarta-feira, 18. Pocah explicou que já tinha, inclusive, assinado o contrato para realizar a comemoração.

“Eu ia fazer minha festa em um lugar aqui na Barra, assinei contrato e quando enviamos a arte do convite com as fotos do ‘A braba é ela’, cancelaram minha festa alegando não querer esse ‘tipo’ de festa no local. Gente, eu estou com um ódio tão grande! O preconceito realmente não tem fim”, escreveu ela.

