Pocah sobre ‘primeira noite com o boy’ após reality: ‘O couro comeu’

Pocah respondeu a pergunta de um fã no Instagram sobre o reencontro com o noivo, Ronan Souza, logo após sua eliminação do “BBB21”. Segundo ela, “a primeira noite com o boy” foi animada: “O couro comeu”, escreveu.

A funkeira também falou sobre o reencontro com a filha, Vitória, de 5 anos. “Eu não sei nem explicar. Eu sonhei tanto com esse momento lá dentro da casa. Parecia que era uma miragem quando a vi correndo na minha direção”, lembrou.

Veja também