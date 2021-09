Pocah revela ter perdoado traição após receber conselho de pastor: ‘Ligação com Deus’

Pocah abriu o coração ao fazer uma revelação no Twitter. Na rede social, a cantora contou que um pastor a aconselhou a perdoar uma traição, e que por causa disso quase perdeu a sua vida.

“Já ouvi esse conselho, segui e quase perdi a minha vida. Não recomendo”, começou ela, pelo Twitter. “Quando contei para um pastor que eu estava sendo traída e sendo violentada, ele também disse para eu perdoar, mas complementou: ‘Quando digo perdoar, não significa que vocês precisam ficar juntos. Perdoe porque merece paz”, começou Pocah.

A artista participou recentemente do “Papo de Segunda”, do canal GNT, onde falou abertamente sobre a relação tóxica que viveu: “Eu vivi muitos anos com essa pessoa e eu comecei a namorar muito nova. Esse relacionamento, ele é completamente conturbado, era infernal pra mim e pra quem estivesse ao meu redor. Minha família, meus amigos, era terrível e eu via o quanto era tóxico e as pessoas falavam o quanto. Eu tentava de todas as formas me livrar daquilo”.

“Havia agressões físicas, verbais e psicológicas, manipulação, meu temor a Deus. Sou uma pessoa que tenho uma ligação com Deus muito grande e essa pessoa usava a minha fé. Eu dizia: O que você fez comigo? Eu quase fiquei cega do olho esquerdo’. Era pesado. Em diversos momentos fui agredida, queria ir embora e ele dizia que estava sendo usado pelo diabo e que aquilo era o testemunho da nossa vida e que a gente iria contar isso como uma vitória”.

“Eu perdoei uma vez, perdoei duas vezes, três vezes e muito mais. Sabe por que? Porque eu tinha medo das ameaças que eu recebia. Tinha medo de morrer em diversos momentos em meio a essas brigas, achei que eu fosse morrer. A sensação que eu tinha é que eu já tava morrendo”, finalizou.

Veja o post de Pocah:

