Pocah rebate crítica a respeito de sua aparência: ‘Ninguém pediu sua opinião’

A cantora e ex-BBB21 Pocah respondeu a uma crítica de uma seguidora, que questionou o que ela havia feito em seu rosto após a saída do reality para estar com uma “boca muito grande” e a “sobrancelha muito grossa”.

“Primeiramente, eu não faço preenchimento na minha boca desde novembro, ou seja, antes do ‘BBB‘. E a minha sobrancelha está grossa porque eu não faço ela há mais de um mês”, disse Pocah em seus stories do Instagram.

A cantora afirma estar desapegada de certas questões, diz que não é mais refém da “estética perfeita” e dispara contra as críticas.

“Não sei se vocês perceberam, mas eu estou muito desapegada, desprendida daqueles cílios gigantescos, das lentes de contato. Eu não sou mais refém da ‘estética perfeita’. A ‘estética perfeita’ não existe e ninguém pediu sua opinião, amorzinho”, disse a cantora.

Pocah disse que está se sentindo muito bem com sua aparência, mas conta que não foi sempre assim.

“Me sinto muito bem nessa fase ‘natural’ e só a minha opinião importa. Quando eu comecei a cantar, onze anos atrás, eu queria sempre pertencer a grupos, me enquadrar em padrões, diziam que eu não me enquadrava no padrão de funkeira. Encheram tanto a minha cabeça que eu queria porque queria, eu botei silicone nos seios, fiz uso de anabolizantes só para me enquadrar”, lamentou.

