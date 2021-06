Pocah dá detalhes de casamento e faz lista de padrinhos com ex-BBBs

Pocah revelou mais alguns detalhes sobre o seu casamento com Ronan Souza. A cantora irá realizar a união no civil ainda neste ano e deixou a festa para o ano que vem. Em conversa com a revista Glamour, a ex-BBB falou mais sobre o momento tão aguardado.

“Sempre sonhamos muito com esse momento, mas o evento só vai rolar quando tudo isso acabar”, garante. A cantora, entretanto, faz planos. “Só sei que serão três dias de festas, não vamos abrir mão disso. Cada dia vai ter um estilo diferente. O Ferrugem vai até tocar no nosso casamento, ele já confirmou”, contou.

Os dois também já pensam na lista de padrinhos e madrinhas. “Estamos escolhendo e preparando um convite especial para essas pessoas. Vai ter gente do BBB”, entrega.

Enquanto o grande dia não chega, Pocah tem salvado referências de looks e decoração em uma pastinha específica no seu celular. “Sempre fui a louca do casamento porque realmente é um sonho. Entro no Instagram e olho vestidos, vejo cenários, tudo o que você pode imaginar. Estamos desenhando ainda, mas queria algo prático, num lugar só, pra facilitar. Nunca curti muito de casar na igreja e ir para outro local. Eu, Viviane, quero um lugar onde a galera fique hospedada e curta. Mas como não temos essa previsão de término da pandemia, fica difícil bater o martelo. Tenho medo de começar a pagar as coisas e na hora ter que trocar tudo”, explica.

Veja também