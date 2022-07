Pocah comenta sobre briga com Lexa: ‘Pessoas achando que dei em cima do marido dela’

Pocah comentou nesta terça-feira (26), no tapete rosa do prêmio MTV Miaw 2022, sobre a briga que teve com a funkeira Lexa em 2019.







A cantora e ex-BBB21 disse que muitas coisas foram inventadas pelas pessoas na época da confusão, que chegaram a dizer que ela teria dado em cima de MC Guimê, marido de Lexa.

“As pessoas inventaram mil coisas, só que ninguém deu a mínima para o que a gente falava. Disseram que eu dei em cima do marido dela, e isso nunca aconteceu”, explicou Pocah.

Ela também comentou que hoje a relação das duas é ótima e que elas se amam e se dão muito bem.

“Hoje não entendemos como conseguimos ficar tanto tempo longe uma da outra, a gente se ama muito, se gosta muito, se entende muito, somos muito parecidas na hora de pensa”, explicou.