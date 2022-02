Pocah aparece belíssima em modelito todo vermelho

Pocah aproveitou o hype de sua nova canção, “Apenas”, para exibir toda sua beleza no Instagram. A cantora apareceu belíssima em um look todo vermelho, com direito a carão e boca nude.

“Pocahontas tá ai”, declarou ela na legenda, referindo-se à uma personagem da Disney que se parece bom ela. O cabelo longo, preto e liso foi o que complementou o look de Pocah, fazendo com que ela lembrasse os seguidores de sua época como MC Pocahontas.

Veja:

Instagram will load in the frontend.

