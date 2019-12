Pneu usado por Senna em Donington Park vira braceletes

SÃO PAULO, 9 DEZ (ANSA) – A borracha de um dos pneus utilizados pelo piloto Ayrton Senna (1960 – 1994) no Grande Prêmio da Europa de 1993, no Reino Unido, virou uma edição limitada de braceletes.

O acessório faz parte de uma nova linha da grife monegasca Mongrip e serão produzidas apenas 161 unidades. Além disso, o lançamento dos braceletes foi feito em parceria com a marca Senna.

As tiras usadas para a fabricação dos braceletes foram retiradas de um dos pneus da McLaren MP4/8, monoposto que na qual o brasileiro conquistou a corrida de Donington Park. Além da vitória, o GP ficou marcado por Senna ter ultrapassado cinco rivais em uma única volta.

As primeiras 41 pulseiras, número de vitórias de Senna na Fórmula 1, foram comercializadas em um evento em Mônaco, que contou com a presença de Bruno Senna, sobrinho do piloto brasileiro.

No dia 1º de maio de 1994, durante o GP de San Marino, Senna, que tinha 34 anos, morreu após ter perdido o controle de sua Williams na curva Tamburello e bater violentamente contra o muro de concreto.

O piloto disputou 161 GPs e correu pelas equipes Toleman, Lotus, McLaren e Williams. O brasileiro contabiliza 41 vitórias, 80 pódios e 65 pole positions, além de ter vencido os mundiais de 1988, 1990 e 1991.(ANSA)