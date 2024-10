PMs são presos por extorquir relógio e dinheiro de motorista de Porsche

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2024 - 11:28 Para compartilhar:

Dois policiais militares, sendo um soldado e um cabo, foram presos em flagrante sob suspeita de extorsão um relógio de luxo e dinheiro durante uma abordagem a um dono de um Porsche no dia 29 de setembro, na avenida Marcelinho Bresciani, em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo.

Por meio de nota enviada ao site IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a Polícia Militar tomou conhecimento do caso após uma denúncia feita pelo proprietário do carro. Uma equipe da corregedoria da corporação foi ao local e prendeu os agentes por terem sido encontrados com eles o relógio e o dinheiro.

“Os PMs foram levados ao Presídio Romão Gomes. A PM repudia a ação criminosa e atuará para que os policiais sejam punidos com rigor e celeridade”, finalizou.