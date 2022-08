PMI industrial global cai de 52,2 em junho a 51,1 em julho, diz S&P/JPMorgan

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria global, elaborado pela S&P Global e pelo JPMorgan, recuou de 52,2 em junho a 51,1 em julho. O relatório desta segunda-feira, dia 1º, apontou que o setor manufatureiro mundial começou o terceiro trimestre “com um ritmo fraco”, diante da produção “estagnada” e do recuo nas novas encomendas. A pesquisa mostra ainda que o fluxo de comércio internacional continua a perder força, enquanto a criação de novos empregos no setor estava “quase estagnada”. A piora na confiança das empresas também era registrada, com o otimismo na mínima desde maio de 2020.