PMI industrial dos EUA cai em janeiro ao menor nível em 15 meses, diz IHS Markit

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos Estados Unidos recuou de 57,7 em dezembro a 55,5 em janeiro, na leitura final feita pela IHS Markit e divulgada nesta terça-feira. O resultado ficou acima da previsão de 54,8 feita por analistas consultados pelo The Wall Street Journal e da leitura preliminar do dado.

Ainda assim, o PMI industrial alcançou o nível mais baixo desde outubro de 2020, em meio à suavização de condições de demanda, além dos problemas de escassez de mão de obra e suprimentos, aponta a consultoria.

Economista-chefe de negócios na IHS Markit, Chris Williamson afirma, em nota, que o pico de casos da cepa Ômicron do coronavírus teve um duro impacto sobre a indústria manufatureira, “exacerbando os ventos contrários já existentes”. “No entanto, o impacto geral da Omicron nas cadeias de suprimentos foi menos acentuado do que nas ondas de covid anteriores, e as pressões sobre os preços das matérias-primas caíram à medida que a crise global da oferta parece estar melhorando”, ponderou.

Saiba mais