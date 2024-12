Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2024 - 8:20 Para compartilhar:

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido caiu de 49,9 em outubro para 48 em novembro, no menor nível em nove meses, segundo pesquisa final publicada nesta segunda-feira, 2, pela S&P Global. A leitura abaixo de 50 sinaliza que a atividade manufatureira britânica se contraiu no mês passado.

O resultado definitivo de novembro ficou abaixo da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, ambas em 48,6.