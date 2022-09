PMI industrial do Reino Unido cai a 47,3 em agosto, diz S&P Global

admin3 01/09/2022 - 8:20 Compartilhe

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido caiu de 52,1 em julho para 47,3 em agosto, atingindo o menor nível em 27 meses, segundo dados finais publicados nesta quinta-feira, 1, pela S&P Global em parceria com a CIPS. A leitura definitiva, porém, ficou acima da estimativa preliminar de agosto e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 46 em ambos os casos. A queda abaixo da barreira de 50 mostra que o setor manufatureiro britânico passou a se contrair no mês passado, o que não acontecia desde maio de 2020.