PMI industrial do Brasil cai de 50,1 para 49,0 em setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 10:58 Compartilhe

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Brasil caiu de 50,1 em agosto para 49,0 em setembro, voltando a ficar abaixo do nível neutro, de 50 pontos, o que indica retração para a atividade. De acordo com a S&P Global, houve contração no volume de produção e de novos pedidos nesta leitura, após ligeiro aumento em agosto.

“Mas a pesquisa mais recente evidenciou um desempenho geral melhor do que o observado ao longo do primeiro semestre de 2023”, destacou, em nota, o diretor de Economia da S&P Global Market, Tim Moore. “O PMI geral se recuperou consideravelmente em relação ao ponto baixo registrado em abril e a análise mais recente sinalizou apenas uma retração marginal nas condições de negócios”, acrescenta.

Moore ainda acrescenta que os padrões de demanda mais estáveis em comparação ao início do ano, aliado ao otimismo crescente dos negócios, ajudaram a impulsionar as contratações em setembro. “A rodada mais recente de criação de empregos foi a mais forte desde outubro de 2022, refletindo planos de expansão de negócios a longo prazo e um aumento correspondente nos requisitos de produção”, afirma.

Também pelo lado positivo, a S&P cita que os fabricantes voltaram a indicar que melhores condições de oferta e a queda no preço de commodities ajudaram a reduzir os custos dos insumos. “No entanto, pressões competitivas levaram a uma redução dos preços de fábrica pelo sexto mês consecutivo”, salienta Moore.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias