PMI industrial do Brasil cai a 50,4 em dezembro, de 52,3 em novembro, diz S&P Global

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil caiu a 50,4 pontos em dezembro de 52,3 pontos em novembro, segundo dados divulgados pela S&P Global. A leitura de dezembro foi igual à de agosto, quando o índice bateu a menor marca de 2024, mas por estar acima de 50 pontos ainda indica expansão da atividade.

A avaliação da S&P é de que o setor industrial no País continuou crescendo porque a resiliência da demanda sustentou novos aumentos no volume de novos pedidos, na produção e no nível de emprego, mas a taxas mais tímidas, “indicando que os produtores de bens podem estar começando 2025 em uma base um pouco mais fraca”, atenta Pollyanna De Lima, diretora associada de Economia da S&P Global Market Intelligence, em relatório.

Ela também mencionou que há indícios de diminuição na aquisição de insumos e de estoques por parte das empresas. “O que talvez esteja causando essa tendência é uma depreciação prolongada do real brasileiro em relação ao dólar americano, que está pressionando os custos. Embora os fabricantes esperem um cenário econômico mais brilhante em 2025, os dados revelaram uma leve perda de confiança nos negócios”, diz.

A demanda crescente por mercadorias específicas sustentou um aumento adicional do volume agregado de novos pedidos em dezembro. No entanto, a taxa de expansão foi pequena e a mais fraca em quatro meses.

Segundo a S&P, o crescimento foi supostamente prejudicado pelo poder de compra reduzido entre as famílias, o que restringiu as vendas em algumas fábricas.