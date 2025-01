O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da França caiu de 43,1 em novembro para 41,9 em dezembro, no menor nível desde maio de 2020, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank divulgada nesta quinta-feira, 2.

Os participantes da pesquisa citaram preocupações com as incertezas políticas no país, em meio à dificuldade do governo em aprovar um orçamento para o próximo ano.