PMI industrial da China sobe de 49,0 em julho para 49,4 em agosto; diz NBS

Estadão Conteúdo 31/08/2022 - 7:05 Compartilhe

O indicador oficial da atividade industrial da China permaneceu em contração em agosto, com o ressurgimento de surtos de covid-19 em todo o país combinados com cortes de energia induzidos por ondas de calor e secas que interromperam as operações das fábricas, minando as esperanças de uma recuperação robusta.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial subiu para 49,4 em agosto, ante 49,0 em julho, informou o Escritório Nacional de Estatísticas da China (NBS, na sigla em inglês). O resultado foi superior à previsão mediana de 49,2 entre os economistas consultados pelo The Wall Street Journal. Uma leitura abaixo de 50 sugere uma contração na atividade.

Já o PMI de serviços recuou de 53,8 em julho para 52,6 em agosto, ainda no território de expansão. Fonte: Dow Jones Newswires.