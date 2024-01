Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/01/2024 - 13:33 Para compartilhar:

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) global de serviços subiu de 50,6 em novembro para 51,6 em dezembro, no maior nível em cinco meses, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta quinta-feira, 4.

Já o PMI composto do mundo, que engloba serviços e indústria, avançou de 50,5 para 51 no período, valor mais alto desde julho do ano passado.

