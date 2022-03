PMI global de serviços sobe a 53,9 em fevereiro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços global subiu de 51,0 em janeiro a 53,9 em fevereiro, segundo leitura conjunta do banco JPMorgan e da IHS Markit, divulgada nesta quinta-feira. Já o PMI composto – que inclui serviços e indústria – subiu de 51,1 a 53,4 no período.

Em comunicado, a IHS Markit diz que a atividade global expandiu no mês passado puxada pelo crescimento de novas encomendas, melhora no emprego e no sentimento de empresas, este último indicador a um nível próximo ao recorde histórico.

A leitura de fevereiro vêm após o PMI global atingir o menor nível em 18 meses em janeiro.

Pressões nos preços, no entanto, permaneceram elevadas, “com aumento nos custos de insumos e de transporte ganhando ritmo”, ressalta a consultoria.

