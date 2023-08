Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 7:12 Compartilhe

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China subiu de 53,9 em junho para 54,1 em julho, segundo pesquisa da S&P Global com a Caixin. A leitura final veio acima das estimativas da FactSet, de 52,6. O PMI composto chinês, que engloba serviços e indústria, caiu de 52,5 para 51,9 no mesmo período. As leituras acima do nível de 50 indicam que a atividade econômica da China está em território de expansão.

